Клуб АПЛ даст больше денег за нападающего ЦСКА Чалова

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, английский «Кристал Пэлас» вновь попытается приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова. Запись доступна в его Telegram-канале.

Английский клуб все еще заинтересован в 21-летнем форварде. В день закрытия трансферного окна в Англии (8 августа) «Кристал Пэлас» направит в Москву улучшенное предложение по игроку. С учетом бонусов ЦСКА может получить 27 миллионов евро за трансфер россиянина.

2 августа сообщалось, что ЦСКА отверг предложение «Кристал Пэлас». Английская сторона была готова заплатить за игрока 15 миллионов евро.

В июле сообщалось, что в Чалове заинтересованы другие представители Английской премьер-лиги (АПЛ). Речь шла об «Арсенале», «Ливерпуле» и «Тоттенхэме».

Чалов — воспитанник армейского клуба. В составе ЦСКА нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также на его счету два матча в составе сборной России. По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету было 15 голов в 30 матчах чемпионата.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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