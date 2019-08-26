«Локомотив» усилится чемпионом Европы

Полузащитник миланского «Интера» Жоау Мариу станет игроком московского «Локомотива». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, железнодорожники договорились о годичной аренде футболиста с опцией возможного выкупа за 18 миллионов евро. Отмечается, что презентация Мариу может пройти во вторник, 27 августа.

26-летний полузащитник играет в «Интере» с 2016 года, зимой 2018-го он находился в аренде в лондонском «Вест Хэме». Также Мариу выступал за лиссабонский «Спортинг», с которым становился обладателем Кубка Португалии. В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В прошлом году он играл на чемпионате мира в России.

«Локомотив» в сезоне-2019/2020 выступит в Лиге чемпионов. В турнирной таблице чемпионата России клуб идет четвертым, при этом имя столько же очков, сколько лидирующий «Краснодар», — 14.

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