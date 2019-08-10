«Локомотив» нацелился на бывшего футболиста «Баварии»

Московский «Локомотив» является претендентом на французского полузащитника Франка Рибери. Об этом сообщает L’Equipe.

Российский клуб уже обратился к представителям 36-летнего хавбека. Также в приобретении Рибери заинтересован голландский ПСВ. Отмечается, что француз также рассматривался «Краснодаром».

В нынешнее трансферное окно самым крупным приобретением «Локомотива» остается трансфер польского хавбека Гжегожа Крыховяка. Москвичи выкупили права на футболиста у «Пари Сен-Жермен» за 12 миллионов евро.

В июле у футболиста истек контракт с мюнхенской «Баварией». О том, что клуб не будет продлевать соглашение с игроком, стало известно еще в мае. Рибери защищал цвета «Баварии» с 2007 года. За этот период хавбек выиграл с клубом 24 титула. В частности, девять раз становился чемпионом Германии.

До 2014 года хавбек выступал за сборную Франции. В составе национальной команды Рибери провел 81 игру и забил 16 голов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!