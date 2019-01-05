Ветеран «Баварии» съел стейк за тысячу евро и послал всех недовольных

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери в Twitter-аккаунте жестко отреагировал на критику по поводу покупки стейка стоимостью 1200 евро.

Футболист 3 января посетил ресторан турецкого шеф-повара Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae, знаменитого манерой посыпания солью мясных блюд, и опубликовал в Instagram видео, на котором Гекче готовит ему «Золотой стейк». Стоимость блюда составила 1200 евро.

Пользователи соцсетей раскритиковали футболиста. Рибери ответил юзерам и назвал их хейтерами, появившимися на свет из-за порванного презерватива. «Насилуйте ваших матерей, бабушек и все свое генеалогическое древо. Я не должен вам ничего. Весь мой успех со мной благодаря богу, моим талантам, а также близким, которые верили в меня», — написал он.

В начале ноября Рибери отреагировал пощечиной на критику журналиста. Футболисту не понравилось, что корреспондент назвал его виновным в поражении «Баварии».

В составе мюнхенской команды Рибери семь раз становился чемпионом Германии, пять раз выигрывал национальный кубок, а в сезоне 2012/2013 выиграл Лигу чемпионов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!