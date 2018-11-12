Футболист «Баварии» отреагировал пощечиной на критику журналиста

У французского полузащитника мюнхенской «Баварии» Франка Рибери произошел конфликт с журналистом после поражения его команды в матче чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (2:3). Об этом сообщает Bild.

Журналист Патрик Гийю выразил мнение, что Рибери частично виноват в двух пропущенных мячах «Баварии». 35-летний француз в свою очередь ответил оскорблением и пощечиной, после чего ушел. Отмечается, что Рибери сам сообщил об инциденте.

«Мы планируем провести личную встречу, чтобы урегулировать данный вопрос. Господин Гийю дал нам понять, что также в этом заинтересован», — заявил спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

10 ноября «Бавария» в гостях уступила дортмундской «Боруссии». В составе мюнхенцев дублем отметился польский нападающий Роберт Левандовски. У «Боруссии» отличились Марко Ройс (на его счету дубль) и Пако Алькасер.

«Боруссия» продолжила лидировать в чемпионате, увеличив отрыв от «Баварии», занимающей лишь пятое место в турнирной таблице, на семь очков.

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