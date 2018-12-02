В «Баварии» началась перестройка

Голландский нападающий «Баварии» Арьен Роббен объявил об уходе из клуба, в котором он играл почти 10 лет. Слова спортсмена приводит Bild со ссылкой на Omnisport.

«Это мой последний сезон за "Баварию". Это были потрясающие 10 лет», — сказал Роббен.

28 ноября сообщалось, что руководство «Баварии» решило провести перестройку в команде. В число игроков, которым не планировали предлагать новый контракт, вошел Роббен. По информации СМИ, клуб покинет еще один старожил — француз Франк Рибери.

Полузащитники Томас Мюллер и Хави Мартинес и защитники Джером Боатенг и Матс Хуммельс также могут покинуть «Баварию» в конце текущего сезона.

Роббен с «Баварией» семь раз выигрывал чемпионат Германии, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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