«Бавария» перестроит команду и расстанется со своими легендами

Руководство мюнхенской «Баварии» намерено провести перестройку команды. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Bayern & Germany со ссылкой на газету Bild.

По информации издания, полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену не будут предложены новые контракты, и игроки покинут немецкий клуб по окончании сезона. Их действующие соглашения с командой истекают в конце этого сезона.

35-летний Рибери готов покинуть «Баварию» и начал рассматривать предложения от зарубежных клубов, 34-летний Роббен, напротив, намерен побороться за новый однолетний контракт с немецким клубом.

Bild также пишет, что полузащитники Томас Мюллер и Хави Мартинес и защитники Джером Боатенг и Матс Хуммельс входят в число игроков, которые могут покинуть «Баварию» в конце текущего сезона.

После 12 туров Бундеслиги «Бавария» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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