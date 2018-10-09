Черчесов задумался о «Баварии»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что продолжил бы карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом он рассказал в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

«В главной команде страны я уже работаю, в «Спартаке» работал. Как бы сказал Чапаев, языки надо знать. Так как мы знаем немецкий язык, то, чтобы легче работать, я бы, наверное, выбрал «Баварию» из Мюнхена. Это чтобы прийти и работать, а не с переводчиком бегать», — пояснил он.

С апреля 2018 года мюнхенскую «Баварию» тренирует Нико Ковач. По утверждению портала «Чемпионат», на тренировках он предпочитает общаться с тренерским штабом на хорватском языке. Последние четыре игры команда теряла очки, что вызвало слухи о недовольстве игроков работой Ковача.

Черчесов занял девятое место в рейтинге «Лучший тренер года» по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он обошел наставника сборной Англии Гарета Саутгейта и возглавляющего туринский «Ювентус» Массимилиано Аллегри.

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