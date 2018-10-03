Черчесов дал совет пьющим россиянам

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своих хобби. Его слова приводит «Бизнес Online».

«Мы с семьей активно занимаемся спортом. Катаемся на лыжах, бегаем, играем в хоккей. Иногда времени не бывает, но мы стараемся его находить. Я стараюсь заниматься спортом и вам советую. И не пить. А когда пьешь — хорошо закусывать», — заявил Черчесов.

Тренер также рассказал о ситуации со сборной России. «В футболе не бывает "вчера". Есть "сегодня" и "завтра". Пока мы на стадии "сегодня". Что будет "завтра" — посмотрим», — отметил наставник.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила хорватам. По итогам турнира Черчесов был награжден званием «Заслуженный тренер России».

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