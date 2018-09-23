Черчесов поведал о возросшей популярности за рубежом

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что его популярность за рубежом значительно возросла. Его слова в воскресенье, 23 сентября, приводит ТАСС.

«Многие просят о совместной фотографии. Я был уже на нескольких подобных мероприятиях, но до этого такого внимания не было. Это уже о чем-то говорит. Общаясь с коллегами, все отмечают организацию турнира и то, что наша команда их немного позитивно удивила», — заявил Черчесов, находящийся в Лондоне на конференции Международной федерации футбола (ФИФА).

Специалист отметил, что большинство собеседников высоко оценивает уровень чемпионата мира-2018, состоявшегося в России. «Хорошо, что по прошествии времени на таких мероприятиях мы опять можем пообщаться между собой: чиновники о своих темах, мы — о своих, на нашем тренерском языке», — добавил он.

Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Национальная команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила хорватам. По итогам турнира Черчесов был награжден званием «Заслуженный тренер России».

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