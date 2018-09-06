Черчесов объяснил выбор нового капитана сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил назначение нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы капитаном национальной команды. Его слова приводит РИА Новости.

«Это вытекало из логики всего, потому что Игоря [Акинфеева] нет, [Федора] Смолова нет, [Александр] Самедов приостановил выступление за сборную, [Сергея] Игнашевича нет, поэтому Артем — самый опытный наш футболист, и поэтому он будет выводить завтра команду», — заявил Черчесов.

3 сентября тренер рассказал, что капитаном сборной в сентябрьских матчах вместо Акинфеева будет Дзюба. Вратарю в это время будет необходимо пройти медицинский осмотр в Германии.

Сборная России 7 сентября встретится с национальной командой Турции в рамках группового этапа Лиги наций. 10 сентября россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

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