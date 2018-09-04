Капитаном ЦСКА выбрали американца

Американский центровой ЦСКА Кайл Хайнс будет капитаном команды в сезоне-2018/2019. Об этом сообщает «Известия».

32-летний американец стал вторым легионером в истории ЦСКА, которому доверят роль капитана. Первым иностранцем с капитанской повязкой был словенец Матьяж Смодиш. Хайнс сменил в этом качестве покинувшего клуб Виктора Хряпу. Россиянин был капитаном ЦСКА на протяжении восьми лет.

Хайнс защищает цвета ЦСКА с 2013 года. Он дважды становился победителем Единой лиги ВТБ. Как игрок Хайнс трижды становился чемпионом Евролиги — два раза в составе греческого «Олимпиакоса» и один раз будучи баскетболистом ЦСКА.

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