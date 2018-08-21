Баскетболисты отпраздновали победу с проститутками и опозорились

Баскетболисты сборной Японии провели время с девушками легкого поведения и были отчислены из команды. Об этом сообщает Independent.

Четверо баскетболистов отправились отмечать победу над сборной Катара в рамках турнира Азиатских игр-2018, которые проходят в Индонезии. Глава японской делегации Ясухиро Ямасита сообщил, что спортсменов видели в компании девушек легкого поведения в Джакарте. Атлетов было легко узнать — они были одеты в форму национальной команды Японии.

«Как глава делегации я хочу принести глубочайшие извинения за поведение спортсменов», — заявил Ямасита. Четверо спортсменов лишились места в сборной и отправились в Японию за свой счет. Остальные игры на турнире японская команда проведет в усеченном составе.

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