Футболист сборной Мексики поделился деталями оргии с 30 проститутками

Футболист сборной Мексики Хавьер Эрнандес поделился подробностями вечеринки команды перед вылетом на чемпионат мира в Россию. Его слова приводит ESPN.

«Это тема, о которой я хотел бы рассказать. Правда в том, что мы собрались, чтобы отпраздновать мой [30-й] день рождения. В сборной нам дали выходной. Мы организовали вечеринку, куда я пригласил всех игроков. Пришли все, кроме вратаря Хосе Короны, потому что у него были личные проблемы, и он извинился передо мной и командой. Мы поужинали вместе, а потом пришло много людей», — рассказал Эрнандес.

По словам футболиста, проституток на вечеринке не было: «Я должен сказать прямо, что никакого эскорта или чего-то подобного на вечеринке не было... это было бы неуважением к людям, которые пришли к нам». Тем не менее форвард добавил, что не стал бы повторять случившееся.

6 июня газета газета The Sun сообщила, что футболисты сборной Мексики устроили оргию, на которую заказали около 30 проституток. После товарищеского матча с Шотландией (1:0) восемь игроков арендовали дом около Мехико, заказали эскорт и устроили вечеринку, которая продолжалась около 24 часов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира мексиканцы сыграют с командами Германии, Южной Кореи и Швеции.

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