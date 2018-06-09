В сборной Мексики оценили оргию с 30 проститутками

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал вечеринку, которую несколько футболистов его команды устроили с 30 проститутками. Его слова приводит Le Figaro.

«Мы не только футболисты, но и обычные люди. Поэтому можем делать то, что захотим, когда находимся вне футбольного поля. Не думаю, что мы нарушили дисциплину», — сказал Гуардадо.

6 июня газета The Sun сообщила, что футболисты сборной Мексики устроили оргию, на которую заказали около 30 проституток. После товарищеского матча с Шотландией (1:0) восемь игроков арендовали дом около Мехико, заказали эскорт и устроили вечеринку, которая продолжалась около 24 часов.

В 2011 году восемь игроков сборной Мексики были отчислены из состава за аналогичный проступок. Футболисты лишились места в заявке за несколько дней до начала Кубка Америки. Также спортсмены были оштрафованы.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе турнира мексиканцы сыграют с командами Германии, Южной Кореи и Швеции.

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