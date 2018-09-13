Черчесов захотел еще одного иностранца в сборную России

Российский футбольный союз (РФС) и лично главный тренер национальный команды Станислав Черчесов хотят видеть в национальной команде защитника «Ганновера» Вальдемара Антона. Об этом сообщает Goal.com

По информации издания, Черчесов связывался с футболистом еще до начала чемпионата мира 2018 года.

На данный момент Антон является самым молодым капитаном в чемпионате Германии. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.

Антон, родившийся в Узбекистане, выступал за молодежную сборную Германии (8 матчей), однако за основную команду не провел ни одного матча. За «Ганновер» футболист сыграл в 73 встречах, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

За сборную России уже выступают натурализованные игроки — Маринато Гильерме, Роман Нойштедтер, Марио Фернандес и Константин Рауш.

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