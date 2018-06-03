Натурализованного футболиста расстроило непопадание в сборную России

Защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер в Instagram высказал мнение о непопадании в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира 2018 года.

«Тренер решил не включать меня в финальную заявку на ЧМ-2018. Конечно, я шокирован и расстроен. Я готов на 100 процентов и был готов отдать все силы. Желаю команде удачи и отсутствия травм!» — написал Нойштедтер.

Ранее 3 июня тренерский штаб сборной России обнародовал окончательный состав команды для участия в чемпионате мира 2018 года. Помимо Нойштедтера в финальную заявку на мунидаль не вошли Сослан Джанаев («Рубин»), Константин Рауш, Александр Ташаев (оба — «Динамо») и Федор Чалов (ЦСКА).

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!