Черчесов отрекся от очередного иностранца в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг немецкого защитника «Гановера 96» Вальдемара Антона, с которым общались по поводу выступлений в составе национальной команды РФ. Об этом сообщает Sport24.

«Никто никого у нас специально не натурализовывал. Натурализовывают иностранцев, наши сами получили документы. У нас никто никого не заставляет получать паспорта. С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение», — заявил специалист.

13 сентября сообщалось, что Черчесов был заинтересован в кандидатуре Антона. Встреча со спортсменом состоялась еще до чемпионата мира-2018.

Уроженец Узбекистана Антон принимал участие в матчах молодежной сборной Германии, однако за взрослую команду заигран не был. За «Ганновер» футболист сыграл в 73 встречах, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

К выступлениям за национальную команду уже привлекаются натурализованные футболисты — вратарь Маринато Гильерме, защитники Роман Нойштедтер, Марио Фернандес и Константин Рауш.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!