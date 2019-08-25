Семья бывшего игрока «Баварии» наотрез отказалась ехать в Россию

Агент бывшего футболиста «Баварии» Франка Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что его клиент получил предложение о переходе в один из российских клубов. Слова представителя игрока приводит «Рейтинг Букмекеров».

Берне отметил, что переговоры велись с командой из Москвы. «Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию», — отметил агент. Он также подчеркнул, что семья для Рибери всегда была на первом месте, поэтому француз отказался от предложения российского клуба.

По информации источника, полузащитник мог перейти в московский «Локомотив». Клуб предлагал французу около четырех миллионов евро в год и двухлетний контракт. Sport24 сообщал, что желание семьи Рибери переехать в Россию было решающим фактором в переговорах между сторонами. В итоге игрок подписал контракт с итальянской «Фиорентиной».

В июле у футболиста истек контракт с мюнхенской «Баварией». О том, что клуб не будет продлевать соглашение с игроком, стало известно еще в мае. Рибери защищал цвета «Баварии» с 2007 года. За этот период хавбек выиграл с клубом 24 титула. В частности, девять раз становился чемпионом Германии.

До 2014 года хавбек выступал за сборную Франции. В составе национальной команды Рибери провел 81 игру и забил 16 голов.

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