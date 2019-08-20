«Зенит» купил за 50 тысяч рублей футболиста стоимостью в три миллиона евро

Трансфер полузащитника Алексея Сутормина, этим летом сначала перешедшего из «Оренбурга» в «Рубин», а затем из «Рубина» — в «Зенит», в обоих случаях был оформлен за 50 тысяч рублей. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

По его данным, в электронной системе регистрации переходов указано, что переход футболиста из «Оренбурга» в «Рубин» был оформлен 28 июня, и казанцы заплатили за него 50 тысяч рублей. А 8 июля в системе появилась запись о трансфере Сутормина в «Зенит» за те же 50 тысяч рублей. При этом портал Transfermarket оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.

Издание «Бизнес Online» также опубликовало письмо генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова на имя Андрея Шарохина, руководителя астраханского «Волгаря», за который выступал Сутормин до «Оренбурга». «Волгарю» полагалась солидарная выплата — процент с суммы трансфера полузащитника из «Оренбурга» в «Рубин». В этом письме Сайманов говорит, что полузащитник был куплен за 50 тысяч рублей. Таким образом, солидарная выплата астраханцам составила 494 рубля.

О трансфере Сутормина из «Рубина» в «Зенит» было объявлено 8 июля. По сообщениям СМИ, питерский клуб интересовался игроком, когда он еще выступал в составе «Оренбурга». В составе сине-бело-голубых он провел шесть матчей в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) и результативными действиями не отметился.

В мае игрок вызывался в расположение сборной России, однако пока за команду не дебютировал.

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