В «Зените» оправдали ругань Семака в адрес судей после матча с «Ахматом»

В «Зените» прокомментировали слова главного тренера Сергея Семака, которые попали в трансляцию матча против «Ахмата». Мнение генерального директора клуба Александра Медведева приводит Sport24.

После концовки матча Семак увел своего помощника Виллиама Де Оливейру от арбитров со словами «не надо с этими козлами разговаривать». Медведев вступился за наставника сине-бело-голубых, отметив низкий уровень судейства матча. «Сергей выразился не в адрес арбитра. Он обращался к помощнику. А как общаться с помощниками — это внутреннее дело клуба», — заявил он.

Встреча завершилась вничью 0:0. С седьмой минуты матча «Ахмат» играл вдесятером: из-за удаления поле покинул защитник гостей Ризван Уциев. Форвард «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал работу арбитров, обратив внимание на то, что грозненцев не наказывали за затяжку времени. Нападающий назвал судейство в игре позором.

Несмотря на ничью, «Зенит» сохраняет лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ). В активе петербуржцев 14 очков после шести матчей.

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