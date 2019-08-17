«Ахмат» в меньшинстве сыграл вничью с «Зенитом»

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в субботу, 17 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. На 7-й минуте матча главный арбитр Алексей Матюнин показал прямую красную карточку капитану грозненцев Ризвану Уциеву. Защитник был наказан за фол последней надежды на хавбеке петербуржцев Александре Ерохине.

После шести туров РПЛ «Зенит» возглавляет таблицу с 14 очками. «Ахмат» с семью очками занимает 10 место. В других субботних матчах тура «Краснодар» обыграл «Тамбов» (2:0), «Крылья Советов» оказались сильнее «Урала» (3:1), а «Оренбург» и «Сочи» сыграли вничью (1:1).

11 августа во время матча пятого тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком», проходившего в Грозном, арбитра встречи Алексея Сухого оскорбили по громкой связи. Это произошло после удаления футболиста хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте. По словам представителей «Ахмата», нарушение допустил сотрудник пресс-службы, который впоследствии был уволен.

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