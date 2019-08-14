«Ахмат» заплатит за оскорбление судьи по громкой связи

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по эпизоду с оскорблением арбитра Алексея Сухины в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Спартаком», который прошел на стадионе в Грозном. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

КДК обязал грозненский клуб выплатить штраф в 150 тысяч рублей. Стадион «Ахмат-Арена» избежал дисквалификации.

Инцидент произошел во время матча пятого тура РПЛ между грозненцами и «Спартаком». Во втором тайме после удаления одного из футболистов хозяев в адрес арбитра встречи по громкой связи прозвучала фраза: «Судья, ты — козел». Согласно позиции грозненского клуба, сотрудник, позволивший себе такое поведение, был уволен.

Встреча в Грозном завершилась победой гостей со счетом 3:1. Дублем у москвичей отметился Зелимхан Бакаев.

Аналогичный инцидент произошел во время матча «Терека» и «Рубина» в 2013 году. Тогда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по микрофону произнес в адрес судьи матча Михаила Вилкова фразу «Судья продажная. Козел ты». КДК оштрафовал клуб на 200 тысяч рублей и обязал «Терек» провести один матч на нейтральном поле.

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