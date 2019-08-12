«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником

Грозненский «Ахмат» прокомментировал инцидент, произошедший во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

В дирекции клуба заявили, что сотрудник пресс-службы, который позволил себе оскорбить судью Алексея Сухого, уволен. Решение было принято на совещании сразу после игры.

11 августа во время матча в Грозном арбитра матча «Ахмата» и «Спартака» оскорбили по громкой связи. Это произошло после удаления одного из футболиста хозяев на 77-й минуте матча. Встреча закончилась победой «Спартака» со счетом 3:1. Дублем в составе гостей отметился Зелимхан Бакаев, еще один гол на счету новичка красно-белых, немецкого хавбека Андре Шюррле.

Аналогичный инцидент имел место во время матча «Терека» и «Рубина» в 2013 году. Тогда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров по микрофону произнес в адрес судьи матча Михаила Вилкова фразу «Судья продажная. Козел ты». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал клуб на 200 тысяч рублей и обязал «Терек» провести один матч на нейтральном поле.

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