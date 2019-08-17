Капитан «Ахмата» получил удаление на 7-й минуте матча с «Зенитом»

Защитник грозненского «Ахмата» Ризван Уциев получил красную карточку на 7-й минуте матча 6-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Капитан грозненцев Уциев был наказал за фол последней надежды на полузащитнике Александре Ерохине. Главный арбитр встречи Алексей Матюнин остановил встречу и не засчитал гол Сердара Азмуна, отправившего мяч в сетку после нарушения Уциева.

Фол последней надежды — нарушение, которое совершает ближайший к своим воротам игрок защищающейся команды. Обычно судьи наказывают провинившихся таким образом футболистов прямыми красными карточками.

На момент публикации новости счет в матче не открыт. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 13 очками. «Ахмат» с шестью очками располагается на 11-м месте.

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