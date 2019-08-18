Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Такое судейство — это позор. Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже желтую не показал», — сказал футболист. По его словам, на чемпионате все, кроме судей, играют хорошо.

17 августа грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. На 7-й минуте матча главный арбитр Алексей Матюнин показал прямую красную карточку капитану грозненцев Ризвану Уциеву. Защитник был наказан за фол последней надежды на хавбеке петербуржцев Александре Ерохине.

После шести туров РПЛ «Зенит» возглавляет таблицу с 14 очками. «Ахмат» с семью очками занимает 10 место.

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