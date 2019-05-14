Оглашен расширенный состав сборной России на матчи отбора к ЧЕ-2020

Стал известен расширенный список футболистов сборной России, вызванных для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Он опубликован в Twitter-аккаунте национальной команды.

В список вошли 37 футболистов.

Вратари: Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Медзь»), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Михаил Меркулов («Урал»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба — «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба — «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Сборной России предстоит провести матчи против Сан-Марино и Кипра. Встречи пройдут 8 и 11 июня соответственно.

Российская команда провела два матча квалификации ЧЕ-2020. В стартовой встрече подопечные Станислава Черчесова уступили бельгийцам со счетом 1:3. После этого последовала крупная победа над казахстанцами со счетом 4:0.

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