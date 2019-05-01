Путин разрешил болельщикам Евро-2020 въезжать в Россию без виз

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий въезд в страну зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз по персонифицированной карте Fan ID. Документ опубликован 1 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

В период, в течение которого будет действителен безвизовый режим, начнется за 14 дней до проведения первого матча первенства, и завершится в день последней игры. Кроме того, на время чемпионата болельщики, футболисты, волонтеры и журналисты имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отмечается в документе. Подписанный российским лидером закон запрещает перепродажу и передачу билетов на матчи.

Также Путин подписал закон о предоставлении UEFA, Российскому футбольному союзу и локальной организационной структуре, учреждаемой для подготовки и проведения чемпионата Европы, льгот по уплате НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, НДФЛ, транспортного налога, госпошлины, страховых взносов.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи финальной стадии примут 12 европейских городов — такая схема проведения турнира будет использована впервые. В Санкт-Петербурге состоятся три игры группового этапа и четвертьфинал. Общая сумма, необходимая на организацию этих матчей, составит 1,594 миллиарда рублей.

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