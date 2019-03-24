Черчесов прокомментировал победу сборной России в отборочном матче к Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над командой Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Его слова приводит «Чемпионат.com»

По словам Черчесова, он рад, что россияне стали первой командой, выигравшей в городе Нур-Султан. Он отметил, что настроиться на матч сборной помогло поражение шотландцев от команды Казахстана со счетом 0:3. «Если бы они выиграли 3:0, мне пришлось бы два дня рассказывать футболистам, что с Казахстаном играть нужно от ножа. А так они сами все видели», — сказал он.

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Ранее, 24 марта сборная России обыграла казахстанцев со счетом 4:0. Голами у россиян отметились полузащитник Денис Черышев (дубль), форвард Артем Дзюба, еще один мяч в свои ворота забил защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков.

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