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Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

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Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Брюсселе и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. На 14-й минуте бельгийцев вывел вперед Юри Тилеманс. Спустя две минуты Денис Черышев восстановил равенство после ошибки вратаря соперника Тибо Куртуа. На последней минуте первого тайма Эден Азар реализовал пенальти. На 88-й минуте Азар оформил дубль.

В других матчах группы I сборная Казахстана обыграла шотландцев со счетом 3:0. Кипр взял верх над Сан-Марино — 5:0. В следующем матче, который состоится 24 марта, подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Казахстана.

Прямые путевки на Евро получат сборные, занявшие первые два места в турнирной таблице своей группы. Континентальное первенство пройдет летом 2020 года в 12 европейских городах, одним из которых станет Санкт-Петербург.

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