Погребняк объяснился после критики темнокожего футболиста сборной России

Нападающий «Урала» Павел Погребняк объяснил свои высказывания о натурализованном форварде сборной России по футболу Ари. Его слова приводит Sport24.

«Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все. Я никого не хотел обидеть», — сказал Погребняк.

На высказывания футболиста об Ари обратили внимание в Комитете по этике Российского футбольного союза. Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов заявил, что Погребняк может быть дисквалифицирован за свои слова.

Ранее 17 марта Погребняк выступил с критикой в адрес натурализованных футболистов в сборной России. В частности, он отметил, что не понимает, почему в национальную команду вызывается нападающий «Краснодара» Ари. «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России», — резюмировал игрок «Урала».

Ари, получивший российский паспорт летом 2018 года, уже вызывался в сборную России. Погребняк выступал за национальную команду с 2006-го по 2012 год.

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