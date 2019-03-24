Сборная России разгромила Казахстан в отборочном матче к Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла национальную команду Казахстана во втором матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась победой гостей со счетом 4:0. В первом тайме дублем отметился полузащитник Денис Черышев (19-я и 45-я минуты). На 52-й минуте преимущество российской сборной увеличил форвард Артем Дзюба. На 62-й минуте защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков срезал мяч в свои ворота.

В первом матче отборочного турнира россияне на выезде проиграли бельгийцам. Встреча завершилась со счетом 1:3.

Еще два матча группы I состоятся позднее, 24 марта. Сан-Марино сыграет с Шотландией в 20:00 по московскому времени, а Кипр встретится с Бельгией — в 22:45.

Прямые путевки на Евро получат сборные, занявшие два первых места в турнирной таблице своей группы. Соревнования пройдут летом 2020 года в 12 городах, одним из которых станет Санкт-Петербург.

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