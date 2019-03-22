Сборная России оставила чистую раздевалку после поражения от Бельгии

Сборная России по футболу оставила после себя чистую раздевалку после первого матча в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы-2020 против команды Бельгии. Фотография опубликована в Twitter-аккаунте российской сборной.

Встреча прошла на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Бельгийцы в ответной публикации поблагодарили россиян за уборку и пожелали удачи в отборочном турнире.

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В следующем матче сборная России встретится с командой Казахстана. Встреча состоится в Астане 24 марта. Казахстанская сборная в первом туре обыграла шотландцев со счетом 3:0.

Во время чемпионата мира по футболу-2018 игроки сборной Японии также прибрались в раздевалке после проигранного матча 1/8 финала. Также азиатская команда оставила послание на русском языке.

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