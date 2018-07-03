Вылетевшие с ЧМ японцы оставили чистую раздевалку и послание на русском языке

Футболисты сборной Японии после вылета с чемпионата мира-2018 прибрались в раздевалке и оставили организаторам послание с благодарностью на русском языке. Об этом сообщает World of buzz.

После игры японцы привели раздевалку в порядок и оставили на столе записку, в которой по-русски было написано: «Спасибо». Матч состоялся на стадионе Ростова-на-Дону.

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2 июля сборная Японии по ходу встречи вела со счетом 2:0, однако в итоге проиграла бельгийцам (2:3). Сборная Бельгии в четвертьфинале сыграет с командой Бразилии, победившей мексиканцев (2:0).

Ранее японские болельщики убрали весь мусор с трибун стадиона в Саранске после матча группового этапа мундиаля с Колумбией. Репутацию чистоплотных фанатов японцы заслужили после чемпионата мира-2014 в Бразилии, когда они также приводили трибуны в порядок после матчей национальной команды.

Чемпионат мира-2018 завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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