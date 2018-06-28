Стали известны все пары плей-офф чемпионата мира

Сборная Бельгии стала лидером группы G на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч между Англией и Бельгией завершился со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. Единственный мяч на 51-й минуте встречи забил полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай.

В параллельной встрече команда Туниса обыграла Панаму со счетом 2:1. Панама вышла вперед на 33-й минуте благодаря автоголу защитника Яссина Мерьи. На 51-й минуте Тунис сравнял счет после гола нападающего Фахреддина Бен-Юссефа. На 66-й минуте преимущество африканской команды увеличил полузащитник Вахби Хазри.

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Таким образом, сборная Бельгии набрала 9 очков в группе G, у Англии — 6, у Туниса — 3, у Панамы — 0. В 1/8 финала сборная Бельгии сыграет с Японией, Англия встретится с Колумбией.

В других матчах плей-офф Россия сыграет с Испанией, Уругвай — с Португалией, Франция — с Аргентиной, Дания — с Хорватией, Бразилия — с Мексикой, Швейцария — с Швецией.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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