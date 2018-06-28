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В сборной Туниса закончились вратари

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Аймен Матлути

Сборная Туниса проведет заключительный матч группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Панамы, имея в заявке только одного вратаря, Аймена Матлути. Об этом сообщает Reuters.

Два вратаря из заявки сборной Туниса на чемпионат мира получили травмы и больше не могут помочь команде. Муэз Ассан повредил плечо в столкновении с полузащитником сборной Англии Джесси Лингардом в первом матче тунисцев на турнире. Фарук Бен-Мустафа доиграл встречу с англичанами (1:2) и провел матч с командой Бельгии (2:5), однако 26 июня на тренировке повредил связки колена.

27 июня голкипер Моэз Бен-Черифиа, которого не было в заявке сборной Туниса на чемпионат мира, вылетел в Москву, поскольку национальная федерация футбола планировала заявить его на матч против Панамы. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила сделать это, так как, согласно правилам, дозаявить игрока можно не позднее чем за сутки до первого матча команды на турнире.

Таким образом в стартовом составе сборной Туниса выйдет Матлути, а его потенциальным сменщиком станет нападающий команды Фахреддин Бен-Юссеф.

Матч между сборными Туниса и Панамы пройдет 28 июня в Саранске и начнется в 21:00 по московскому времени. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

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