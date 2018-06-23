Бельгия разгромила Тунис на чемпионате мира

Сборная Бельгии разгромила команду Туниса со счетом 5:2 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый мяч влетел в ворота тунисцев на шестой минуте. Пенальти реализовал полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар. На 16-й минуте гол на свой счет записал форвард бельгийцев Ромелу Лукаку. Спустя две минуты Тунис один мяч отыграл — отличился Дилан Бронн. В компенсированное время первого тайма дубль оформил Лукаку.

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Во втором тайме бельгийцы довели счет до крупного. Второй для себя мяч на 51-й минуте забил Азар. На 89-й минуте Миши Батшуайи сделал счет 5:1. Уже в компенсированное время Вахби Хазри забил второй мяч для Туниса в ворота сборной Бельгии.

Другой матч второго тура в группе G между Панамой и сборной Англии состоится 24 июня. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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