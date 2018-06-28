Определились последние участники плей-офф чемпионата мира

Сборные Колумбии и Японии вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч между Колумбией и Сенегалом завершился со счетом 1:0 в пользу колумбийцев. Единственный мяч на 74-й минуте встречи забил защитник Колумбии Йерри Мина.

В параллельной встрече поляки обыграли японцев со счетом 1:0. Защитник Ян Беднарек вывел Польшу вперед на 59-й минуте встречи.

Материалы по теме Русский счет Все, что нужно знать о чемпионате мира

Таким образом, сборная Колумбии набрала 6 очков в группе H, у Японии — 4, у Сенегала — 4, у Польши — 3. Сборная Японии опередила Сенегал благодаря меньшему количеству желтых карточек. Судьи вынесли игрокам азиатской команды 4 предупреждения за 3 тура, а африканцам — 6.

Соперники колумбийцев и японцев по плей-офф станут известны после матча Англия — Бельгия, в котором определится, кто займет первое место в группе G.

Кроме сборных Колумбии и Японии в 1/8 финала ЧМ-2018 вышли команды России, Уругвая, Испании, Португалии, Франции, Дании, Хорватии, Аргентины, Бразилии, Швейцарии, Швеции, Мексики, Англии и Бельгии.

Чемпионат мира-2018 проходит на 12 стадионах в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!