Японцы сыграли вничью со сборной Сенегала на чемпионате мира-2018

Матч второго круга группы H чемпионата мира-2018 между сборными Японии и Сенегала завершился ничьей — 2:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первый гол записал на свой счет сенегалец Садио Мане, поразивший ворота японцев на 11-й минуте матча. На 34-й минуте Такаси Инуи счет сравнял. За 20 минут до конца основного времени матча сенегальцы вновь вышли вперед: отличился Мусса Ваге. Спустя 7 минут счет сравнял бывший игрок московского ЦСКА Кейсуке Хонда, вышедший на замену вместо Синдзи Кагавы.

Материалы по теме Русский счет Все, что нужно знать о чемпионате мира

19 июня Сенегал обыграл сборную Польши со счетом 2:1. В другом стартовом поединке квартета H Япония взяла верх над колумбийцами. Матч также завершился со счетом 2:1.

Польша и Колумбия встретятся 24 июня. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!