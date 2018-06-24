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Колумбийцы лишили сборную Польши шанса выйти в плей-офф чемпионата мира-2018

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Радамель Фалькао

Сборная Колумбии переиграла команду Польши со счетом 3:0 в матче группы H на чемпионате мира-2018 и лишила поляков шансов на выход в стадию плей-офф. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче на 40-й минуте открыл Эрри Мина. На 70-й минуте, воспользовавшись проникающей передачей Хуана Кинтеро, счет удвоил Радамель Фалькао. Спустя пять минут колумбийцы вновь праздновали взятие ворот соперника. Отличился Хуан Куадрадо.

После двух туров в группе H лидирует сборная Японии с четырьмя очками. Сенегальцы, расположившиеся на второй строчке, также имеют в своем активе четыре очка. Колумбийцы с тремя очками занимают третье место. Поляки не сумели набрать очков и замыкают квартет.

В заключительном туре группового этапа Колумбия сыграет против сборной Сенегала. Полякам предстоит встреча со сборной Японии. Оба матча пройдут 28 июня и начнутся синхронно в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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