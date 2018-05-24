Нападающий сборной Колумбии получил тюремный срок перед чемпионатом мира

Нападающий сборной Колумбии и клуба «Монако» Радамель Фалькао признан виновным в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Marca.

Испанский суд приговорил футболиста к 16 месяцам тюрьмы и штрафу размером девять миллионов евро. Фалькао наказан за налоговые махинации в Испании на сумму 822 тысяч евро в 2012 году и на 4,8 миллиона в 2013-м. Колумбийца уличили в создании офшорных компаний в Ирландии и на Виргинских Островах с целью скрыть доходы.

В соответствии с испанским законодательством, тюремный срок, не превышающий двух лет, может быть заменен условным наказанием или денежным штрафом. Футболист выплатит 96 тысяч евро.

32-летний Фалькао вошел в состав сборной Колумбии на чемпионат мира. Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками колумбийцев по группе станут национальные команды Японии, Польши и Сенегала.

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