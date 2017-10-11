СМИ уличили Фалькао в попытке договориться с соперниками в матче отбора ЧМ-2018

Нападающего сборной Колумбии Радамеля Фалькао заподозрили в организации договорного матча в последнем туре отборочного этапа чемпионата мира-2018 с командой Перу. Об этом сообщает издание 101 Great goals. Видео было опубликовано на сайте итальянского журналиста Tancredi Palmeri‏ в Twitter.

На записи видно, как 31-летний форвард «Монако», прикрыв рот рукой, пытался в чем-то убедить одного за другим игроков соперника. Он подошел к трем перуанским футболистам — Уильяму Тесильо, Стефану Медине и Вильмару Барриосу.

Встреча прошла в ночь на среду, 11 октября, и завершилась вничью — 1:1. В концовке матча ни одна из команд не пыталась создавать угрозы у ворот соперников. Этот результат устроил обе сборные: Колумбия попала на чемпионат мира в Россию напрямую, а перуанцам предстоит в стыковых матчах сыграть с командой Новой Зеландии.