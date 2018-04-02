Колумбийский игрок нашел убийцу футбола

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао заявил, что использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) негативно влияет на футбол. Слова спортсмена приводит Daily Mail.

Недовольство игрока вызвал тот факт, что во время финального матча за Кубок французской лиги с ПСЖ судья дважды использовал VAR, что помогло парижанам выиграть трофей.

«Сначала он пересматривал момент с назначением пенальти в течение четырех минут, еще четыре он потратил, когда решал, отменять ли мой гол. Скажите, почему он в итоге добавил только две минуты к матчу? Иногда пересмотр видео не помогает решить всех вопросов. И это убивает футбол», — сказал Фалькао.

В финале турнира столичная команда разгромила «Монако» со счетом 3:0. Фалькао провел на поле 90 минут и забил гол, который отменил судья, посчитав, что форвард попал в положение вне игры.

Видеоповторы впервые будут использоваться на чемпионатах мира в 2018 году. Эту инициативу одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

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