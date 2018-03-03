На чемпионате мира по футболу впервые введут видеоповторы

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, такое решение было принято на ежегодном общем собрании IFAB, ответственного за изменение правил игры, под председательством президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Функционер неоднократно выражал уверенность, что система VAR будет использована на чемпионате мира 2018 года. Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок в январе заявлял, что организация ведет переговоры с технологическими компаниями, которые собираются стать спонсорами ФИФА в технических вопросах.

В июле 2017-го генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) начнет применять систему видеоповторов с сезона-2018/2019.

Впервые видеоповторы были опробованы на Кубке конфедераций по футболу, который прошел с 17 июня по 2 июля в России. Он завершился победой сборной Германии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



