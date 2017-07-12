Определены сроки введения видеоповторов в российском футболе

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) начнет применять систему видеоповторов с сезона-2018/2019. Об этом сообщил генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, его слова приводит «Интерфакс».

«Сейчас нами уже проработан трехсторонний договор с ФИФА, где будет прописана шаг за шагом стадия офлайн, она продлится минимум до следующей весны. Мы начнем подготовку персонала и разработку всех технических протоколов, если все будет в порядке, то в следующем сезоне можно будет говорить о переходе к онлайн-стадии», — сказал Алаев.

По словам гендиректора РФС, футбольный клуб «Краснодар» уже подтвердил готовность установить необходимое оборудование на своем стадионе и участвовать в процессе офлайн-режима подготовки и тестирования системы.

Впервые видеоповторы были опробованы на Кубке конфедераций по футболу, который прошел с 17 июня по 2 июля в России. Он завершился победой сборной Германии.

2 мая «Краснодар», «Уфа» и «Томь» выступили за введение видеоповторов в РФПЛ, чтобы судьи могли меньше влиять на результаты матчей. По словам президента РФС Виталия Мутко, стоимость системы для одного стадиона составляет 1,2 миллиона долларов.