Бывший футболист сборной России рассказал о вреде лимита на легионеров

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) должен быть отменен. Его слова приводит «Советский спорт».

«Лимит крайне вреден. Он не способствует ни повышению уровня конкуренции, ни росту профессионализма. Бояться, что дешевых пляжных футболистов станут привозить сюда пачками — не стоит. Такие времена давно прошли», — заявил Канчельскис.

6 июля президент Российского футбольного союза Виталий Мутко анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РФПЛ после чемпионата мира 2018 года. Согласно новой схеме, в заявке каждой команды будет 25 игроков, легионеров будет меньше 10. Мутко выразил уверенность в необходимости лимита, приведя в пример сборную Германии, которая добилась значительного прогресса молодых игроков за счет искусственного ограничения числа иностранцев на поле.

В настоящее время в российском чемпионате действует схема «шесть плюс пять» — на поле одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков в составе каждой команды.