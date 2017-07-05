Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал об изменениях лимита на легионеров в российском футболе, которые произойдут с сезона-2018/19. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Со следующего года изменим систему лимита. Будет уже лимит не на поле. Когда все плохо, что-то надо менять», — заявил Мутко. Из его слов следует, что регламентироваться будет число легионеров в заявке клуба.

В настоящее время в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) действует лимит на легионеров по схеме «6 плюс 5» — на поле одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков в составе каждой команды.

В мае Мутко отреагировал на поддержанную президентом России Владимиром Путиным инициативу провести полное импортозамещение в российском футболе. По мнению главы РФС, полный отказ от услуг легионеров если и возможен, то после чемпионата мира-2018.

Ранее в РФПЛ действовала схема «7 плюс 4». Она использовалась с 2006 по 2009 год и с сезона-2012/13 по 2014/15.