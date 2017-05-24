Мутко отреагировал на желание Путина убрать легионеров из российского футбола

Российский вице-премьер, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пообещал рассмотреть вопрос о полном запрете на выступление легионеров в национальном чемпионате после мирового первенства 2018 года. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Отработаем сезон и еще раз проанализируем ситуацию. А дальше надо садиться и думать. В целом у совета и президента имеется поддержка этой мысли, этой идеи, чтобы как можно больше мы опирались на собственных воспитанников. По итогам совета будут поручения президента, затем рекомендации. Тренд-то понятен», — заявил Мутко.

Во вторник, 23 мая, в ходе заседания президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил провести полное «импортозамещение» в российском футболе. С его инициативой согласился президент России Владимир Путин.

Сейчас в Российской футбольной премьер-лиге действует лимит, согласно которому на поле одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков каждой команды.