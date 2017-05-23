Путин согласился с предложением убрать иностранцев из российского футбола

Президент России Владимир Путин согласился с идеей губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, предложившего провести полное «импортозамещение» в российском футболе. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Я знаю, что Виталий Мутко уже ограничивает количество легионеров, я слышал, как его ругали в Сочи. Но можно при вашей поддержке все-таки произвести импортозамещение в российском футболе стопроцентное. Футбол для нашего региона — базовый вид спорта. Хотелось бы, чтобы у 10 тысяч занимающихся им мальчишек была перспектива», — сказал Кондратьев.

«Правильно, я согласен», — сказал Путин.

Ранее 23 мая Путин призвал разобраться в путанице с многочисленными аббревиатурами, обозначающими названия различных детско-юношеских спортивных организаций. По мнению президента, нынешняя система слишком сложная и нуждается в унификации.

В настоящее время в Российской футбольной премьер-лиге действует лимит «шесть плюс пять». Согласно данному правилу, на поле одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков каждой команды. В последние два года в российском футболе проводится политика ужесточения лимита на легионеров.