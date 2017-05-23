Путин призвал разобраться со СШОРами и ДЮСШами

Президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с обилием аббревиатур, обозначающих названия различных видов детско-юношеских спортивных школ, и призвал их унифицировать. Его слова приводит «Интерфакс».

«Важно определить типы и статус организаций, занимающихся спортивным резервом. Да и с названиями, наверное, вы со мной согласитесь, пора тоже разобраться, а то запутаться очень просто. У нас и какие-то ДЮШесеры, СШОР, ДЮСШ, СШ, ЦСП и ЦОПы и бог знает чего только нету», — заявил президент.

Путин отметил, что по сути все эти организации занимаются одним и тем же. По его словам, они должны воспитывать атлетов и вне зависимости от ведомственной принадлежности иметь универсальные названия, понятную систему контроля и руководствоваться общими федеральными стандартами спортивной подготовки.

СШОР — Спортивная школа олимпийского резерва, ДЮСШ — Детско-юношеская спортивная школа, СШ — Спортивная школа, ЦСП — центр спортивной подготовки, ЦОП — центр олимпийской подготовки. Все перечисленные организации занимаются подготовкой молодых спортсменов.